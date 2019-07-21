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فرنسا تخسر أمام السويد بمونديال اليد للشباب

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خسر المنتخب الفرنسي لكرة اليد أمام نظيره السويدي بنتيجة 27 - 23، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات بكأس العالم

لكرة اليد للشباب والتي تحتضن نسخته الجارية دولة إسبانيا.

وبذلك انفرد منتخب مصر بصدارة المجموعة الثانية برصيد ثمان نقاط، بفارق

نقطتين عن فرنسا التي احتلت الوصافة ب 6 نقاط، فيما حلت السويد في المركز الثالث بـ 6 نقاط.

جدير بالذكر أن منتخب مصر يلتقي مع نظيره الفرنسي بعد غدًا الاثنين ضمن الجولة الخامسة والأخيرة من مرحلة المجموعات.

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