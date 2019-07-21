الترسانة يفشل في البحث عن مهاجم افريقي

فشل الجهاز الفنى للترسانة بقيادة علاء ميهوب في البحث عن مهاجم أفريقى سوبر لتدعيم هجوم الشواكيش الموسم المقبل. المقبل. ورغم تحرك ميهوب في الداخل والخارج بحثا عن ضالته الا انه لم يجد مايسعى اليه بين موهبة التهديف والسعر المعقول للمهاجم، ومازال البحث جاريا حاليا لتدعيم صفوف الشواكيش للعودة من جديد لدورى الأضواء. انه لم يجد مايسعى اليه بين موهبة التهديف والسعر المعقول للمهاجم، ومازال البحث جاريا حاليا لتدعيم صفوف الشواكيش للعودة من جديد لدورى الأضواء.

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