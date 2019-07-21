إيكاردي يرفض الرحيل إلي أرسنال

رفض الأرجنتيني ماورو إيكاردي نجم فريق نادي إنتر ميلان الإيطالي، الانتقال إلى صفوف أرسنال الإنجليزي خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية. وأكدت صحيفة سبورت ميدياسيت الإيطالية، أن إيكاردي يرفض الرحيل إلى أرسنال، في صفقة تقتضي انتقال بيير إيميريك أوباميانج المهاجم الجابوني إلي إنتر ميلان. المهاجم الجابوني إلي إنتر ميلان. وأضافت الصحيفة أن إيكاردي يفضل الانتقال إلي يوفنتوس الإيطالي، حيث أصبح المهاجم الأرجنتيني خارج حسابات إنتر ميلان في الموسم المقبل.

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