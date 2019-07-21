كيف اقتنع سلتا فيجو ببيع “ماكسي جوميز” لفالنسيا بهذا السعر؟

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اختار المهاجم الدولي الأوروجوياني “ماكسيمليانو جوميز جونزاليس” الانضمام لصفوف فالنسيا بمبلغ 15 مليون يورو فقط بمنتصف الشهر الجاري، رغم تلقيه لعرض أقوى وأكبر من وست هام يونايتد، قيل أنه بلغ الـ 50 مليون يورو.

لكن اللاعب الذي سجل 31 هدفًا وصنع 10 أهداف خلال 71 مباراة بالدوري الإسباني، رفض خوض تجربة الاحتراف بالدوري الإنجليزي، خوفًا من تغيير الأجواء، وأوصى إدارة سلتا فيجو بتسهيل المفاوضات مع فالنسيا.

ومع ذلك لم تعط إدارة سلتا فيجو الأولوية لرغبة ماكسي قبل حصولها على ضمانات أخرى مثل استعادة مهاجمها السابق “سانتي مينا” من فالنسيا بالمجان، واستعارة قلب الدفاع الشاب “خورخي سيانيز” والذي انضم لفالنسيا مؤخرًا من نادي تينيريفي.

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ووافق فالنسيا على شروط سلتا فيجو بإعارة خورجي سيانيز حتى يونيه 2021 (إعارة 18 شهرًا)، وترك سانتي مينا يعود إلى بالايدوس بالمجان، رغم تحسن مردوده كثيرًا في الموسمين الماضيين، حيث سجل ما مجموعه 19 هدفًا في 62 مباراة بالليجا، بواقع 12 هدفًا في موسم 2018/2017 و7 أهداف في موسم 2019/2018.

ويرى المدير الفني للخفافيش “مارسلينو تورال جارسيا” أن سانتي مينا لن يخدم أسلوب لعبه خلال الموسم المقبل، خاصةً وأنه لا يزال يتفنن في إهدار الفرص السهلة أمام المرمى، وفالنسيا سيشارك في دوري أبطال أوروبا، وسيحتاج لمهاجم قناص مثل ماكسي جوميز قادر على ترجمة أنصاف الفرص لأهداف، للبقاء في المنافسات المختلفة لأطول وقت ممكن.

وللتعرف على المزيد من صفقات فالنسيا في الميركاتو الصيفي 2019 اضغط هنا.

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سيون وموناكو

سافر ماكسي جوميز مع بعثة فالنسيا إلى مدينة سيون السويسرية، مطلع هذا الأسبوع، للتحضير للموسم الكروي الجديد، وكان بصحبته الثلاثي الجديد “ياسبر سيليسين وجيسون ومانو فاييخو” على نفس الطائرة التي هبطت في مطار سيون، حوالي الساعة 16:20 بالتوقيت المحلي يوم أمس الجمعة.

واستغرقت الرحلة من فالنسيا إلى سيون حوالي الساعتين، وكانت هذه فرصة جيدة لتعرف اللاعبين الجدد على بعضهم بعض بعد جلسة صباحية عقدت في باتيرنا.

وفي جبال الألب السويسرية وعلى ارتفاع 1500 متر، ودرجة حرارة 24 درجة مئوية، استمتع ماكسي جوميز مع زملائه بالمناظر الطبيعية الخلابة في رحلتهم الأولى مع فالنسيا.

واستقل الفريق حافلة إلى منطقة كرانس مونتانا على بُعد 21 كيلو مترًا من مدينة سيون، وبعد الوصول إلى الفندق وتناول وجبة خفيفة، أخذ الفريق قسطًا من الراحة للتحضير للمواجهة الودية أمام موناكو في تمام الخامسة مساء اليوم السبت.

وانتهت المباراة بفوز موناكو بهدف دون رد سجله الجنوب أفريقي “فوستر”، وشارك فيها معظم اللاعبين الأساسيين لفالنسيا أمثال “جاراي وكوكلين وجايديش وجاميرو”.

ومن المنتظر أن يلعب فالنسيا أمام سيون وسبورتينج لشبونة يومي 23 و28 يوليو الجاري، وفي الشهر المقبل سيرفع من نسق تحضيراته للموسم حين يلاقي باير ليفركوزن الألماني ثم الإنتر الإيطالي يومي 4 و10 أغسطس، وقبل المواجهتان سيقابل فريق برايتون هوف البيون يوم الثاني من نفس الشهر.

وسيبدأ فالنسيا مبارياته في الدوري الإسباني يوم 17 أغسطس باستضافة أحد سفراء إقليم الباسك “ريال سوسيداد” على ملعب المستايا.

ومن المعروف أن فالنسيا سيواجه أتلتيكو مدريد في مباراة بكأس سوبر إسبانيا بنظامه الجديد يوم الثامن من يناير على الأراضي السعودية (تفاصيل أكثر هنا).