تعرف على التشكيلة المثالية لأمم أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، التشكيل المثالي لبطولة كأس الأمم الأفريقية، التي استضافتها مصر، وتوج بلقبها منتخب الجزائر.

وشهدت التشكيلة المثالية سيطرة للاعبي منتخبي السنغال والجزائر، طرفي نهائي البطولة التي حسمها محاربو الصحراء بهدف نظيف، أمس الجمعة، على ملعب إستاد القاهرة الدولي.

وضمت التشكيلة المثالية لبطولة كأس الأمم الأفريقية كلًا من:

حراسة المرمى: رايس مبولحي (الجزائر).

خط الدفاع: ياسين مرياح (تونس) – كاليدو كوليبالي (السنغال) – لامين جاساما (السنغال) – يوسف سبالي (السنغال).

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خط الوسط: عدلان قديورة (الجزائر) – إسماعيل بن ناصر (الجزائر) – إدريسا جايي (السنغال).

خط الهجوم: أوديون إيجالو (نيجيريا) – ساديو ماني (السنغال) – رياض محرز (الجزائر).

وكان المنتخب الجزائري قد حصد لقب كأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه، بعد أن حصل على اللقب عام 1990.

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