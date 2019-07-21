رياضة | نشرة أخبار الهلال السعودي اليوم السبت 20-7-2019.. مدافع الزمالك يقترب من تعويض ديجينيك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة أخبار الهلال السعودي اليوم السبت 20-7-2019.. مدافع الزمالك يقترب من تعويض ديجينيك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد اليوم السبت العديد من الأحداث الهامة للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، كان أبرزها اقتراب مدافع الزمالك من تعويض ديجينيك، ومواصلة البحث عن صفقة مدوية لتعويض عموري، وعودة سلمان الفرج للتدريبات.

ونبرز لكم في السطور التالية أهم أخبار نادي الهلال السعودي على مدار يوم السبت الموافق 20-7-2019 كالتالي:

الأهلي يواصل البحث عن صفقة مدوية لتعويض عموري

كشف الكاتب الصحفي "صالح الحناكي"، بأن إدارة الهلال السعودي سوف تعلن عن صفقة مدوية ومن العيار الثقيل ليحل محل اللاعب الدولي الإماراتي "عمر عبد الرحمن عموري"، والذي بات من المؤكد رحيله عن صفوف الفريق في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وكان نادي الهلال قد أعلن في بيان رسمي له مساء أمس الجمعة، عن توقف المفاوضات بشكل كامل بينه وبين ممثلي اللاعب "عمر عبد الرحمن عموري"، مؤكدًا بأن عموري سوف يرحل عن صفوف الهلال بعد إنتهاء فترة إعارته، وفشل إدارة الزعيم في الوصول لإتفاق بشأن تجديد إعارة اللاعب أو شراء عقده بصورة نهائية.

وأوضح "الحناكي" في تدوينة قصيرة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر بخصوص الصفقة المتوقعة للهلال قائلًا: "الادارة حاولت ترضي الجمهور بتجديد عقد عموري.. وقدمت عرض مغر جدا للاعب مصاب بالرباط ثلاث مرات وممكن تتجدد في اي وقت فتخسر الملايين ومحترف اجنبي.. وبالاخير اضطرت لإقفال الملف الهلال اكبر من اي لاعب.. مر به اساطير ورحلوا وبقي زعيما، والادارة ربما تخطط لصفقة مدوية تعوض بها الجماهير خلال الفترة المقبلة".

أودينيزي يُجهز الهلال السعودي للموسم المقبل

حدد المدير الفني للموج الأزرق الروماني رازفان لوشيسكو جدل المباريات الودية المتبقية للفريق بمعسكره الإعدادي بالنمسا حيث حسم تلك المشكلة بتحديد 4 وديات متبقية لفريقه الهلال السعودي أبرزها مباراة يوم الأربعاء القادم ضد فريق أودينيزي الإيطالي.

حيث يستهل الفريق ودياته بمواجهة إليريا ليوبلينا السلوفيني في الثانية عشر ظهرًا يوم الأحد المقبل وفي نفس اليوم يواجه بليد السلوفيني في السابعة مساءًا.

ويخوض الهلال السعودي وديتين يوم الأربعاء حيث يلتقي بريني غروسبلي السلوفيني في الثانية عصرًا فيما يواجه فريق أودينيزي الإيطالي في السابعة مساءًا.

الجدير بالذكر أن الفريق يستعد للمنافسة على لقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم القادم حيث يرغب أعضاء مجلس إدارة الفريق والجمهور بالفوز بقلب الدوري وبالخصوص بعد فقدان اللقب العام الماضي بعد منافسة قوية مع النصر السعودي.

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سلمان الفرج يعود لتدريبات الهلال

عاد اللاعب سلمان الفرج لاعب فريق الهلال السعودي إلى التدريبات الجماعية للفريق بعد تماثل شفائه ومن المقرر أن ينضم إلى معسكر الموج الأزرق المقام في النمسا من أجل الإستعداد للموسم القادم من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وستكون عودت اللاعب للتدريبات بشكل تدريجي بمتابعة من الجهاز الطبي للفريق وتحديدًا حالة اللاعب الطبية طوال مشاركته التدريجية بالتدريبات الجماعية وذلك قبل أن يتم اعتماد مشاركته بشكل كامل في المباريات.

وستكون عودة اللاعب لها العديد من العوامل الإيجابية للفريق نظرًا لأهمية اللاعب وتأثيره.

الهلال يودع حارسه باحتفالية

قام مجلس إدارة فريق الهلال السعودي بإقامة حفل توديع للحارس العماني علي الحبسي بعد قرار اللاعب الرحيل عن الفريق بالشكل الودي وفسخ تعاقده بالتراضي مع الفريق وهو الأمر الذي وافق عليه مجلس الإدارة وقد قام اليوم حفل توديع للاعب الكبير.

وكتب النادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماع "تويتر": ‏"أقامت إدارة النادي احتفالاً مبسطًا لـ "علي الحبسي" بعد انتهاء ارتباطه بالهلال وتوقيعه اتفاقية إنهاء عقد وذلك تثمينًا للجهود الكبيرة التي بذلها طوال فترة تمثيله النادي".

مدافع الزمالك يقترب من تعويض ديجينيك

اقترب المدافع الأسترالي ميلوس ديجينيك من الرحيل عن صفوف فريق الهلال السعودي وذلك خلال الميركاتو الصيفي الحالي، ويتنافس على ضمه العديد من الفرق أبرزهم نادي ريد ستار الذي يريد تدعيم خط دفاعه بذلك المدافع المتميز.

وقد كشفت صحيفة "novosti" الصربية أن نادي ريد ستار يكثف مفاوضاته في الوقت الحالي مع اللاعب للتعاقد مع الدولي الاسترالي ميلوس ديجينيك مدافع نادي الهلال خلال الميركاتو الصيفي الجاري من أجل تدعيم خط دفاع الفريق.

الجدير بالذكر أن إدارة فريق الهلال السعودي لا تمانع من رحيل المدافع الأسترالي حيث سيتم تدعيم الفريق بمدافع بديلًا له وأقرب الأخبار تشير إلى دخول الفريق في مفاوضات مع المدافع المصري محمود علاء الذي يلعب في صفوف نادي الزمالك المصري.