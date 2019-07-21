رياضة | في احتفالية كبرى.. نادي الشيخ زايد يكرم 61 طالبا متفوقا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في احتفالية كبرى.. نادي الشيخ زايد يكرم 61 طالبا متفوقا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتفل مجلس إدارة نادي الشيخ زايد، برئاسة الكابتن فكري الهواري، بمتفوقي المراحل الإبتدائية الإعدادية والثانوية العامة بمدينة الشيخ زايد للعام الدراسي 2018 / 2019، وسط حضور أولياء الأمور بحضور الأستاذ خالد حجازي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، والأستاذ كمال عرابي مدير إدارة التربية والتعليم بالجيزة سابقاً، والأستاذ سيد عبد العزيز مدير إدارة التربية والتعليم بالجيزة، وحضر الحفل أيضاً لفيف من الشخصيات العامة أبرزهم المهندس مصطفي فهمي رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، والاعلامي طارق علام، والأستاذ مصطفي بكر رئيس مجلس إدارة مركز شباب الشيخ زايد، والاستاذ محمد جبر نائب رئيس مجلس إدارة مركز شباب الشيخ زايد، والاستاذ محمد مندور، وشارك في الحفل أيضاً أعضاء مجلس الإدارة وأولياء الأمور من الأعضاء وأبناء مدينة الشيخ زايد.

وكرم "الهواري" أوائل الشهادات الإبتدائية الإعدادية والثانوية العامة من أبناء مدينة الشيخ زايد والبالغ عددهم 61 طالب وطالبة من مختلف المراحل التعليمية المختلفة، في الحفل الذي أقامه بنادي الشيخ زايد، حيث شملت الاحتفالية توزيع شهادات تقدير وشاشات بلازما وموبايلات لكافة الطلبة الأوائل تكريماً لهم على حرصهم على التفوق والتميز.

وأعرب رئيس نادي الشيخ زايد عن سعادته البالغة بتكريم المتفوقين من أبنائه الطلبة والطالبات كتقليد سنوي تحرص عليه أجهزة الدولة كل عام تحفيزاً لهم على بذل المزيد من الجهد مؤكداً أن التكريم يأتي في المقام الأول لأولياء أمور الطلبة نظراً لدورهم الهام في الدفع بأبنائهم للتفوق.

ووجه الهواري كلامه للطلاب المتفوقين قائلاً يفتخر الوطن بكم وأنتم تتفوقون في مرحلة تتقدم بكم الى الامام للحصول على أعلى درجات العلم خدمة لمجتمعكم ووطنكم لتكونوا البناة للوطن وجنود الميادين.

كما طالب الهواري أبنائه الطلبة بمواصلة الجهد والعمل للاحتفاظ بمستوى التفوق والتميز خلال المراحل التعليمية والعملية القادمة من أعمارهم حيث أن مصر تعتمد على عقول ابنائها المتفوقين في كافة المجالات من أجل تحقيق نهضتها وتقدمها.

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ووجه الهواري، الشكر لأولياء أمور الطلاب، على مجهودهم في مراعاة أبنائهم حتى حققوا هذا النجاح المشرف، مشيداً بدور المعلمين في الارتقاء بمستواهم.

وأكد رئيس نادي الشيخ زايد أن تكريم الأوائل فخر للبلاد، وأن مصر معونها لا ينضب أبدًا، مهنئاً الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، مطالباً كافة الأجيال بأن يحذو حذو زملاءهم في التفوق، وأن يرفعوا اسم مصر عالياً.

ولفت الكاتب الصحفي هشام سلطان أمين الصندوق بالنادي أن حفل التكريم للأوائل يعمل على الاحتفاء بأبناء مصر الذين يعمدون إلى تشريفها في شتى المجالات.

واحتفى كثيرا بالأوائل، ووجه كلامه إليهم قائلا أنتم مستقبل البلاد، وعندما ننظر إليكم فإننا نشعر بالاطمئنان على مستقبل مصر، وأنها ستكون في مكانتها اللائقة دائما.

وقام الهواري بتكريم الأوائل وتوزيع الهدايا عليهم، ثم تقديم الفقرات الاحتفالية التي أدخلت البهجة والسرور على نفوسهم.