رياضة | أهم أخبار برشلونة اليوم: البرسا يحسم صفقة جديدة ونجم الفريق يريد اللعب بجانب نيمار وميسي يحدد شرطه لتجديد تعاقده

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار برشلونة اليوم: البرسا يحسم صفقة جديدة ونجم الفريق يريد اللعب بجانب نيمار وميسي يحدد شرطه لتجديد تعاقده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم السبت 20-7-2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني.

وإليكم أهم أخبار برشلونة الاسباني اليوم السبت 20-7-2019:-

جوارديولا يحرق قلب برشلونة.. مانشستر سيتي يُجهز عرض القرن لخطف "الساحر"

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم السبت، عن دخول نادي مانشستر سيتي في خط المفاوضات على ضم البرازيلي نيمار دا سيلفا حيثُ يستعد مسؤولي السيتي لتقديم عرضاً فلكياً إلى باريس سان جيرمان من أجل اللاعب.

وقال موقع "دون بالون" الإسباني، أن نادي مانشستر سيتي سيقدم عرضاً بقيمة 200 مليون يورو بالإضافة إلى التخلي عن خدمات الألماني الشاب ليروي ساني جناح باريس سان جيرمان مقابل الحصول على توقيع نيمار.

وذكر الموقع الإسباني أن بيب جوارديولا مدرب السيتي تواصل مع نيمار ووعده بالتعاقد مع زميله البرازيلي داني ألفيس حال إنهاء صفقته هذا الصيف.

وأصبحت علاقة نيمار بباريس متوترة للغاية بعد تصريحات ناصر الخليفي بأنه لم يجبر البرازيلي على الانضمام للنادي، بالإضافة إلى غياب اللاعب عن مران الفريق بدون إذن مسبق ليعود بعدها يوم 15 من الشهر الجاري.

وأبدى نيمار رغبته في العودة مجدداً إلى برشلونة لمجاورة ليونيل ميسي مرة أخرى بعدما رحل البرازيلي إلى باريس سان جيرمان في 2017 مقابل دفع الشرط الجزائي في عقده والبالغ 222 مليون يورو.

تقارير.. برشلونة يحسم صفقة جديدة

أشارت تقارير صحفية إسبانية، اليوم السبت، إلى اقتراب إدارة نادي برشلونة من حسم صفقة جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل تدعيم الصفوف استعداداً للموسم الجديد.

وقال موقع "فوت ميركاتو" أن جودي ألبا ظهير أيسر برشلونة يجب أن يؤمن مركزه نظراً لأن هناك منافس قوي على وشك الوصول.

وأشار الموقع إلى أن برشلونة سيضم فيربو جونيور ظهير أيسر ريال بيتيس مقابل 30 مليون يورو بالإضافة إلى إعارة خوان ميراندا.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن برشلونة أيضاً يفكر في الثنائي التالي الألماني فيليب ماكس لاعب أوجسبورغ، والفرنسي جيروم روسيلون من فولفسبورغ.

الجدير بالذكر أن برشلونة حتى الآن تعاقد مع أنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد وفرينكي دي يونج من أياكس أمستردام، ويحاول البارسا إعادة نيمار مجدداً لصفوفه.

نجم برشلونة: أريد اللعب بجانب نيمار

أعرب اللاعب الهولندى فرانك دى يونج المنتقل حديثاً لصفوف برشلونة من أياكس آمستردام الهولندي، عن سعادته بالإنضمام للعملاق الكتالونى واللعب بجوار نحوم كبيرة مثل الأرجنتينى ليونيل ميسي، فى حديث نقلته صحيفة "سبورت" الإسبانية.

وقال دى يونج :" ليونيل ميسي هو اللاعب الأفضل فى العالم وسأكون سعيد باللعب بجواره فى فريق واحد وأيضاً مع كل لاعبي برشلونة".

وأضاف :" أتمنى بالطبع اللعب مع البرازيلي نيمار ولكن ليس أنا من يقرر مجئ اللاعب للبارسا أم لا".

وتابع :" بعد إقصاء أياكس لفريق ريال مدريد إتصل بى جوزيه بارتوميو رئيس برشلونة ليهنئني على الصعود والتأهل ".

وعن تقييمه للأسطورة الهولندية ليوهان كرويف، قال :" إنه شخصية رائعة في تاريخ كرة القدم، خاصة بسبب ما أضافه لأياكس وبرشلونة، وأرى أنه يصنف ضمن الأفضل في التاريخ، لأنه لم يتميز فقط كلاعب إنما أضاف الكثير إلى مجال التدريب".

برشلونة يقترب من خطف نجم يوفنتوس في صفقة مفاجئة

قالت تقارير صحفية إسبانية صباح اليوم، بأن نادي برشلونة يرغب في الحصول على خدمات واحد من أفضل المواهب على المستوى العالمي في الوقت الحالي، وهو لاعب يوفنتوس ومنتخب إيطاليا "مويس كين"، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وفي هذا الصدد، قالت صحيفة "موندو دبيورتيفو" الكتالونية، بأن برشلونة قد أصبح على وشك التعاقد مع مويس كين في الميركاتو الحالي، ومن ثم ستتم إعارة اللاعب لمدة موسم واحدة لصفوف نادي إشبيلية حتي يتعود الإيطالي الشاب على الدوري الإسباني.

وأوضحت الصحيفة، بأن الصفقة ستكون "عملية مشتركة" بين برشلونة والنادي الأندلسي إشبيلية، وسوف يدفع برشلونة نحو 35 مليون يورو لإنهاء هذه الصفقة لصالحه.

ويذكر بأن مصادر مقربة من يوفنتوس قد أكدت بأن النادي الإيطالي لن يتنازل عن خدمات اللاعب إلا في حالة تم وضع بند في عقده يمسح للفريق الإيطالي بإعادة اللاعب من جديد بنحو 40 مليون يورو فقط.

بعد جريزمان.. برشلونة يقترب من ضم قنبلة الميركاتو

ذكرت تقارير صحفية اقتراب رحيل المدافع النمساوي دافيد آلابا عن بايرن ميونيخ خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت التقارير الصحفية الاسبانية أن الظهير الأيسر النمساوي "آلابا" يمكن أن يرحل عن بايرن ميونيخ هذا الصيف، وأنه عرض خدماته على فريق برشلونة من خلال وكيل أعماله ويمكن أن يكون منافساً لجوردي ألبا.

ويرغب نادي برشلونة في ضم "آلابا" نظرًا لما يتمتع به من إمكانيات فنية وبدنية بالإضافة لمرونته في اللعب في مراكز مختلفة، فهو بإمكانه اللعب في منتصف الملعب وكذلك كمدافع أيسر وأيضاً كقلب دفاع، كما يمكن للنادي الكتالوني الاستفادة منه كبديل لسيرجيو بوسكيتس.

ويمتلك دافيد آلابا عقداً مع بايرن ميونخ حتى 2021.

وخاض دافيد آلابا مع بايرن ميونيخ 344 مباراة سجل فيها 29 هدفاً، وحقق معه العديد من الالقاب والبطولات.

ميسي يضغط على برشلونة لإغلاق الصفقة المُستحيلة

Advertisements

يسعي لنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الاسباني لإقناع إدارة النادي الكتالوني بالتعاقد مع البرازيلي نيمار.

وذكرت تقارير صحفية أن ميسي يقود حملة استعادة البرازيلي نيمار لبرشلونة.

وأكد الصحفي جراهام هانتر: " ميسي يحاول الضغط علي إدارة برشلونة للتعاقد مع نيمار، حيث أخطر الإدارة بأنه إذا أرادوا توقيع عقد جديد معه، عليهم بالتعاقد مع نيمار مرة أخرى".

وأضاف: " ميسي عنصر أساسي في عملية انتقال نيمار، وسيرغب رئيس النادي جوسيب بارتوميو بالتجديد للنجم الأرجنتيني مرة أخيرة قبل تنحيه عن الرئاسة".

ولعب ميسي بجوار نيمار 4 مواسم بين أعوام 2013 و2017، قبل انتقال الأخير إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقة ضخمة بلغت قيمتها 222 مليون يورو جعلت منه أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.

تقارير.. ميسي يشترط حسم الصفقة الصعبة من أجل تجديد عقد مع البرسا

وضع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني، شرطًا وحيدًا للموافقة على تجديد عقده مع البارسا خلال الفترة المقبلة.

وقال موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، إن ميسي وضع عودة نيمار مهاجم باريس سان جيرمان شرطاً لتجديد عقده مع برشلونة كنوع من الضغط على الإدارة الكتالونية لحسم صفقة البرازيلي.

وأشار الموقع الإيطالي أن ليونيل ميسي يشعر بأن البرازيلي نيمار سيكون صفقة مهمة للنادي الكتالوني.

الجدير بالذكر أن نيمار يريد العودة مجدداً إلى برشلونة ويملك علاقة قوية مع الأرجنتيني ميسي الذي لعب بجواره قبل الانتقال إلى باريس عام 2017.

جريزمان على رأس قائمة برشلونة لمواجهة تشيلسي

أعلن فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة القائمة الرسمية لمواجهتي تشيلسي الإنجليزي وفيسيل كوبي الياباني خلال الفترة التحضيرية للموسم الجديد.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن، نيتو، وإيناكي بينا.

خط الدفاع: سيميدو، بيكيه، توديبو، لينجليت، ألبا، سيرجي روبيرتو، أومتيتي، أراوخو، وجوليم.

خط الوسط: راكيتيتش، بوسكيتس، رافينيا، ألينيا، دي يونج، بوسكيتس، مونتشو، كولادو، وريكي بويج.

خط الهجوم: ديمبلي، مالكوم، جريزمان، بيريز، وآبي.

ولم تشهد القائمة تواجد اللاعبين الذين شاركوا في بطولة كوبا أمريكا على رأسهم ميسي وكوتينيو وفيدال.

برشلونة يرفض صفقة مميزة

أوضحت تقارير صحفية إسبانية أن مدافع فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، عرض نفسه على نادي برشلونة، في الصيف الجاري.

برشلونة يبحث عن ضم ظهير أيسر في الصيف الجاري، ليساعد جوردي ألبا في الموسم المقبل.

وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن داني روز، الظهير الأيسر لتوتنهام، عرض على برشلونة ضمه، بعد اقتراب رحيله عن السبيرز.

وشددت الصحيفة الإسبانية على أن برشلونة درس الأمر جيدًا وقرر عدم التوقيع مع روز، لأن أمر غير منطقي من الناحية الاقتصادية.

وأكدت سبورت أن برشلونة معجب بداني ولكن النادي يرى أن هناك خيارات أفضل في الجبهة اليسرى، من الناحية الفنية.

وأكملت الصحيفة الإسبانية أن توتنهام يريد الحصول على أكثر من 20 مليون يورو، نظير بيع داني.

وارتبط المدافع صاحب الـ29 عامًا بالانتقال إلى صفوف ليفربول وشالكة ومانشستر يونايتد.

داني روز كان قد اعترف بعد نهائي دوري أبطال أوروبا، أنه يمكن أن يرحل عن السبيرز في الصيف الجاري.

على مدار الموسم الماضي، لم يشارك داني روز بصورة مستمرة مع بوتشيتينو مع تفضيل المدرب الأرجنتيني مشاركة بين ديفيز في أغلب فترات الموسم.

خبير كرة قدم يكشف دور ميسي في عودة نيمار

كشف​ جراهام هانتر خبير كرة القدم الإسبانية عن دور الأرجنتيني ​ليونيل ميسي​ في عودة ​نيمار​ إلى ​برشلونة​.

وقال هانتر في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورتس العالمية : "ميسي عامل أساسي في كل هذا، الحقيقة هي أن ميسي يريد عودة نيمار، وجد ميسي في نيمار شريكًا يفهمه تقنيًا"

واختتم هانتر تصريحاته قائلاً : "من الواضح أن ميسي يعتقد أن طريقه إلى ​دوري أبطال أوروبا​ يحتاج إلى المزيد من اللاعبين الذين يسجلون أهدافًا، وأخبر ميسي برشلونة أنهم إذا أرداوه أن يوقع عقدًا جديدًا فعليهم أن يستعيدوا نيمار".