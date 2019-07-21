رياضة | جريزمان: هذا ما سيفعله جمهور أتلتيكو مدريد ضدي خلال المواجهة القادمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جريزمان: هذا ما سيفعله جمهور أتلتيكو مدريد ضدي خلال المواجهة القادمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النجم الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان، لاعب برشلونة الإسباني الجديد، أن أيامه الأولى في البارسا كانت جيدة جدا، مع الكثير من الضغط، حيث أراد إنهاء عطلته وبدء هذا التحدي الجديد.

وقال جريزمان: "زيارتي الأولى لملعب أتليتيكو مدريد، بالتأكيد سوف أسمع خلالها الصافرات ضدي، وهذا جزء من كرة القدم، جماهير أتليتيكو أحبوني كثيرا، وعندما يغادر أحدهم، يشعرون بالضرر".

واختتم اللاعب: "هذا الأمر يتكرر مثلما حصل لي عند زيارتي الأولى لملعب ريال سوسيداد، لم تكن سهلة، سوف يبقى سوسيداد وأتليتيكو في قلبي، لقد قدما لي الكثير".