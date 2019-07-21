رياضة | إنييستا يكشف عن السبب الحقيقي وراء رحيله عن برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنييستا يكشف عن السبب الحقيقي وراء رحيله عن برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أندريس انييستا، أسطورة نادي برشلونة الإسباني ولاعب فيسيل كوبه الياباني الحالي، عن السبب الحقيقي وراء رحيله عن ملعب كامب نو.

وقال انييستا في تصريحات صحفية: "لقد قلت ذلك عدة مرات، أتمنى لو كنت قد لعبت في البارسا طوال حياتي، مع كل أصدقائي هناك في غرفة الملابس، في الملعب الرائع الكامب نو، بمودة من المشجعين".

وأضاف: "كنت أهوى المنافسة في مسابقات كبيرة مثل الليجا ودوري الأبطال، ولكن هناك لحظات في الحياة يتوجب عليك اتخاذ القرارات الاخرى".