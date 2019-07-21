رياضة | الفتح السعودي ينقذ السهلاوي من الضياع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفتح السعودي ينقذ السهلاوي من الضياع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق نادي الفتح السعودي التعاقد مع اللاعب محمد السهلاوي لاعب فريق النصر السعودي السابق الذي قد فسخ تعاقده مع الفريق ولم يتقدم أي فريق بعرض رسمي من أجل شراء اللاعب.

ولكن قد قرر المدير للفريق فتحي الجبال على دخول محمد السهلاوي في فترة تجربة مع النادي فترة للمعايشة لمدة إسبوعان تمهيدًا للتعاقد معه في حال ظهوره بمستوي جيد سيتم التعاقد معه على الفور.

يذكر أن كشفت تقارير صحفية عن رفض إدارة نادي الشباب السعودي فكرة التعاقد مع المهاجم محمد السهلاوي بعد أن تم عرض اللاعب على إدارة خالد البلطان قبل أيام ولكن فريق الفتح السعودي قد وافق على التعاقد مع المهاجم.