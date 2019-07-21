رياضة | إنيستا عن مواجهة برشلونة: من الغريب أن ألعب ضد فريق حياتي !

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنيستا عن مواجهة برشلونة: من الغريب أن ألعب ضد فريق حياتي ! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أندريس انييستا، نجم فريق فيسيل كوبه الياباني وبرشلونة الإسباني السابق، أن مباراة فريقه ضد البارسا ستكون لعبة مميزة للغاية للجميع، وسيكون من الغريب أن يكون ضده بوسكيتس أو جوردي ألبا أو راكيتيتش.

وقال انيستا في تصريحات صحفية: "سيكون من الغريب أن ألعب ضد فريق حياتي، سيكون يوما عاطفيا للغاية بالنسبة لي، أتمنى لعشاق فيسيل كوبي أن يستمتعون بعرض رائع".

واختتم: "سنة واحدة مضت، بالفعل هي سنة مكثفة للغاية على جميع المستويات، سنتي الأولى كلاعب سابق في البارسا، أول سنة في بلد مختلف عن إسبانيا مثل اليابان".