رياضة | مفاجآة.. برشلونة يخطط للتعاقد مع كين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآة.. برشلونة يخطط للتعاقد مع كين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقرير صحفي إسباني ان نادي برشلونة يرغب في التعاقد من المهاجم الشاب الإيطالي مويس كين، لاعب يوفنتوس، وإعارته الى إشبيليه.

وفقاً للصحيفة الإسبانية "موندو ديبورتيفو" أن النادي الكتالوني يرغب في الحصول على خدمات مويس كين الشاب الموهوب في الميركاتو الصيفي الحالي، بمبلغ حوالي 30 مليون يورو.

وتابعت الصحيفة أن برشلونة سيتعاقد مع مويس كين، وسيتخلى عنه على سبيل الإعارة لنادي إشبيلية الذي يرغب في ضم مهاجم، خاصة وأن وسام بن يدر يريد الرحيل .

وأختتمت الصحيفة أن نادي السيدة العجوز يوافق على رحيل مويس كين، ولكنه يشترط وضع بند يتيح له إعادة شراء اللاعب في المستقبل، مقابل مبلغ محدد يصل إلى 40 مليون يورو.