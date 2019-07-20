الان تتابع عمان بطلا للبطولة الدولية لكرة القدم الشاطئية المقامة في نيوم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - واس
حقق المنتخب العماني لقب البطولة الدولية لكرة القدم الشاطئية، بعد تغلبه على المنتخب المصري بخمسة أهداف مقابل أربعة.
وسلم الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر كأس البطولة التي شهدت حضورًا جماهيرًا للمنتخب العماني، والمداليات الفضية للمنتخب المصري.
وحقق المنتخب الاماراتي المركز الثالث بعد فوزه بركلات الترجيح على المنتخب السعودي الحاصل على المركز الرابع ، فيما حل المنتخب الإنجليزي في المركز الخامس، والمنتخب الصيني في المرتبة الأخيرة.
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