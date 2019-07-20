الامارات | زين الدين زيدان يهنئ الجزائر: "أخي الكبير فريد كان سيكون فخوراً بكُم"

شكرا لقرائتكم خبر عن زين الدين زيدان يهنئ الجزائر: "أخي الكبير فريد كان سيكون فخوراً بكُم" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حرص مدرب فريق ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، الجزائري الأصل على تهنئة منتخب الجزائر بالفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا 2019، حيث حرص على نشر صورة المنتخب الجزائري على حاسبه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام، وقال رسالة مؤثرة تذكر خلالها شقيقه الأكبر الذي توفى منذ أيام قليلة.

وقال زين الدين زيدان: "أخي الكبير فريد كان سيكون فخوراً بكُم.. مبروك للفريق الجزائري، انتصار كل الشعب .. واحد، اثنان، ثلاثة، فيفا الجزائر، سأصون ذكراه في كل يوم من حياتي"