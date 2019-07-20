الامارات | بالصور.. شاهد احتفال الجزائر بحافلة أبطال إفريقيا 2019

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. شاهد احتفال الجزائر بحافلة أبطال إفريقيا 2019 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل الشعب الجزائري اليوم حافلة أبطال كأس الأمم الإفريقية 2019 عقب عودتهم بالكأس الغالية للمرة الثانية في تاريخهم وبععد غياب 29 عاماً عن تحقيق اللقب الأول، وحرص المنتخب الجزائري على التواجد وسط الجمهور في حافلة مفتوحة مرت في شوارع الجزائر إحتفالاً بالإنجاز التاريخي لمحاربي الصحراء. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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