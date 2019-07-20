شكرا لقرائتكم خبر عن بناءً على رغبة حسام حسن.. «الفار وحليمو» من النجوم إلى سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وافق مجلس إدارة نادي النجوم لكرة القدم، برئاسة محمد الطويلة، في انتقال نجمي الفريق الأول بالنادي إسلام محمد، الشهير بـ«الفار»، ومحمود عبدالحليم، الشهير بـ«حليمو»، إلى نادي سموحة ضمن فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك تدعيمًا للفريق السكندري قبل بداية الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد.

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ووقع محمود عبدالحليم «حليمو» على عقود انتقاله لنادي سموحة لمدة أربعة مواسم، بينما انتقل إسلام محمد الفار على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط، بنية البيع للنادي السكندري بنهاية الموسم المقبل لمدة أربعة مواسم أيضًا.

وتضمن عقد انتقال اللاعبين محمود حليمو وإسلام الفار إلى نادي سموحة نسبة الشراكة في كل لاعب 50% لنادي النجوم من قيمة إعادة بيع اللاعبين من الفريق إلى أي نادٍ آخر، كما تضمن العقد نفس النسبة لأي مميزات أخرى يتضمنها عقد الانتقال.

وتعاقد نادي سموحة مع نجمي نادي النجوم بناءً على رغبة حسام حسن، المدير الفني، وذلك بعد الأداء المميز للاعبين في الموسم الماضي مع الفريق في الدوري الممتاز.