شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقدم التعازي للتوأم حسام وإبراهيم حسن في وفاة شقيقهما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، على تقديم نعي للتوأم حسام وإبراهيم حسن في وفاة شقيقهما.

وكتب الأهلي، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم: «يتقدم محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، بخالص التعازي لكل من حسام وإبراهيم حسن في وفاة المغفور له بإذن الله شقيقهما.. تغمّد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان».

وتوفي الشقيق الأكبر للتوأم، أمس الجمعة، بمسقط رأسه في منطقة حلوان بالقاهرة، بعد صراع طويل مع المرض.