كهربا يفجر المفاجآت فى وجه رئيس الزمالك المصري: كلها يومين وهمضى فى نادى تانى

كشف محمود عبدالمنعم كهربا لاعب نادي الزمالك المنقطع عن تدريبات الفريق الأبيض منذ ما يقارب الشهر، أن كل ما يقال في الاعلام عنه غير صحيح.
وقال كهربا في مكالمة مسربة عبر أحدى صفحات السوشيال ميديا: " أنه لم يهرب من الزمالك ولكن عقده أنتهى مع النادب وطالب مسؤولي الزمالك بالتجديد ولكنهم طالبوا بالبحث عن عرض خارجي وهى ليست رغبتي".
وأضاف" لم أطالب الا بحقي وحزين للغاية من موقف جماهير الزمالك معى، لانهم تخلوا عني برغم ما قدمته طوال المواسم الماضية من أجلهم" .
وتابع" رسالتي الى جمهور الزمالك انتم من صنع اسم كهربا، فالأزمة الحقيقية مع رئيس الزمالك الذي لا يفوت فرصة في إهانتي، فاداراة الزمالك هى التي طلبت مني الرحيل وانه بالفعل اقترب من الرحيل خلال الايام القادمة ".
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