كهربا يفجر المفاجآت فى وجه رئيس الزمالك المصري: كلها يومين وهمضى فى نادى تانى

كشف محمود عبدالمنعم كهربا لاعب نادي الزمالك المنقطع عن تدريبات الفريق الأبيض منذ ما يقارب الشهر، أن كل ما يقال في الاعلام عنه غير صحيح.

وقال كهربا في مكالمة مسربة عبر أحدى صفحات السوشيال ميديا: " أنه لم يهرب من الزمالك ولكن عقده أنتهى مع النادب وطالب مسؤولي الزمالك بالتجديد ولكنهم طالبوا بالبحث عن عرض خارجي وهى ليست رغبتي".