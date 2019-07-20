أيوب الكعبي على رادار الوداد

دخل نادي الوداد البيضاوي، على خط التفاوض للحصول على خدمات أيوب الكعبي مهاجم هيبي شينا فورتون الصيني، هذا الصيف.

ويحاول الوداد البيضاوي، ضم أيوب الكعبي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مستغلًا عدم تأقلم اللاعب مع أجواء الدوري الصيني.

وكان أيوب الكعبي قد غادر صفوف نهضة بركان صوب النادي الصيني، في صفقة قياسية بلغت 6 ملايين دولار، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ويحاول الوداد، استعارة أيوب الكعبي مع إمكانية ضمه بشكل نهائي، لتعويض خروج اللاعب ويليام جيبور، الذي غادر بعد خلافه مع المدرب السابق فوزي البنزرتي.