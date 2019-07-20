ريال مدريد يرحب ببيع رودريجيز لغريمه

حدد ريال مدريد مبلغ 40 مليون يورو، لبيع لاعبه الكولومبي خاميس رودريجيز، في الوقت الذي لا يمانع فيه انتقاله إلى أتلتيكو مدريد.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن خاميس رودريجيز بات خارج حسابات زيدان في الموسم الجديد، وتم إخبار اللاعب بالبحث عن نادٍ جديد.

ورفض ريال مدريد فكرة إعارة اللاعب إلى نابولي، في ظل حاجته إلى جمع الأموال، من أجل إنهاء صفقة بول بوجبا، والذي يعتبر هدفًا أساسيًا لزيدان.



ولا يمانع ريال مدريد، في إمكانية بيع خاميس إلى منافسه اللدود أتلتيكو مدريد، لو كانت هذه هي رغبة اللاعب، وتمكن الروخيبلانكوس من تنفيذ مطالب الريال المادية.

في حالة انتقال النجم الكولومبي إلى واندا متروبوليتانو، سيصبح رابع لاعب سابق في ريال مدريد ينتقل للقطب الآخر في العاصمة، على خطى ألفارو موراتا وماركوس يورينتي وماريو هيرموسو.

