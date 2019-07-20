بماذا فاجأ ولي العهد رئيس الهيئة العامة للرياضة

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جدة - خالد شويل - عادل الخديدي (جدة) كشف رئيس مجلس إدارة للهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ما دار بينه وبين ولي العهد الأمير كشف رئيس مجلس إدارة للهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ما دار بينه وبين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حول ما يخص الدوري الاندية ومتطلباتها، مشيرا إلى أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان فأجأه بقوله إن الدعم سيستمر وسيتواصل وطلب أن يكون ذلك وفق حوكمة تسهم في تنظيم العمل الإداري والمالي ونشر الألعاب المختلفة وجذب المستثمرين وزيادة الفرص الوظيفية في القطاع الرياضي. وأكد الأمير عبدالعزيز أنه لا يستغرب هذا التوجه من ولي العهد فمن غير هذا الدعم رياضتنا ليس لها وجود أو حضوري أو مستقبل، موضحا أن توجيه ولي العهد يشمل إقامة ورشة عمل مع جميع القطاعات للوصول إلى أفضل الخيارات ورغم انشغالاته كان حريصا على أدق التفاصيل على العمل والاستراتيجيات وهذا دليل على حرصه.



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