شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الرياضة: برؤية ولي العهد.. المستقبل مبشر بالخير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الخديدي (الخليج 365)

أكد رئيس الهيئة العامة للرياضة خلال مؤتمر استراتيجية دعم الأندية اليوم (السبت)، أن برؤية ولي العهد ودعمه سيكون المستقبل مبشر بالخير، وسيفتح آفاقاً جديدة للأندية والرياضيين في المملكة.

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وكشف الأمير أن إجمالي دعم الأندية الرياضية 2.5 مليار ريال وسيكون دعم مباشر لكل نادي في دوري المحترفين قدره 50 مليون ريال.

وأشار إلى أن أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى والدرجتين الثانية والثالثة ستحضى بدعم يبلغ 171 مليون ريال سعودي.

وأوضح رئيس هيئة الرياضة أن استراتيجية دعم الأندية بمبلغ 3 مليون مرتبط بزيادة القاعدة الجماهيرية للأندية في مختلف المناطق، و 5 مليون ريال مرتبطه بتنظيم فعاليات مصاحبة للمباريات على ملعب النادي المستضيف، و مليون ريال «لكل مباراة» دعم مرتبط بزيادة الحضور الجماهيري في المباريات المستضافة، و 10 مليون ريال دعم مرتبط بتطوير البنية التحتية والمنشآت للاندية، و 20 مليون ريال دعم مرتبط بتطوير الحوكمة.