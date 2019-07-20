رئيس الهيئة العامة للرياضة يؤكد دعم الأندية السعودي بـ2.5 مليار ريال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة بالسعودية أن الهيئة تريد ودعم الأندية الرياضية ووضع آلية واضحة لضمان استدامتها ماليا وإداريا، وذلك خلال مؤتمر استراتيجية دعم الأندية الذي أقيم اليوم السبت.

وقال الفيصل :"إن إجمالي دعم الأندية الرياضية 5ر2 مليار ريال سعودي وهو المبلغ الذي سيفتح أفاقا جديدا للأندية والرياضيين في البلاد".

وأعلن الفيصل أنه تم تحديد 64ر1 مليار ريال لدعم أندية الدوري السعودي للمحترفين بواقع 50 مليون ريال دعما مباشرا لكل ناد، و20 مليون دعم مرتبط بتطوير منظومة الحوكمة و10 مليون دعم مرتبط بتطوير البنية التحتية ومنشآت الأندية و5 مليون للفعاليات المصاحبة للمباريات و3 مليون لزيادة جماهير النادي ومليون لكل مباراة مرتبطة بالحضور الجماهيري في المباريات المستاضفة.

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كما أعلن تخصيص 171 مليون ريال لدعم أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى والدرجتين الثانية والثالثة بواقع 80 مليون تقسم بالتساوي على أندية دوري الأمير محمد بن سلمان و36 مليون تقسم بين أندية الدرجة الثانية و55 مليون تقسم على أندية الدرجة الثالثة وخصص مبلغ 480 مليون للألعاب المختلفة عبر نظام النقاط الموحد.

وأكد الفيصل :"وجدت كل الدعم من ولي العهد فقد فاجأني بقوله الدعم سيستمر وسيتواصل وطلب أن يكون ذلك وفق حوكمة تسهم في تنظيم العمل الإداري والمالي".

وأضاف :"ولي العهد كان حريصا رغم مشاغله على متابعة هذه الاستراتيجية بما يضمن تحقيق أفضل معايير الحوكمة في الأندية، إلى جانب نشر الألعاب المختلفة وجذب المستثمرين وزيادة الفرص الوظيفية".

واختتم الفيصل حديثه قائلا :" باسم كل الرياضيين أشكر خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على هذا الدعم وهذا الاهتمام للقطاع الرياضي. الدعم موجود والاستراتيجية مدروسة. والآن حان وقت العمل للأندية لتحصل على مبالغ إضافية وتعمل على استدامتها ماليا وإداريا".