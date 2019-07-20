شكرا لقرائتكم محمد صلاح : لازم نخفف الدولارات ونشجع منتج بلدنا فى المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال محمد صلاح المدير الفنى لفريق إف سى مصر إنه لا بد من تخفيف الدولارات التى تدفع للمدربين الأجانب وتشجيع المنتج المصري.
أضاف صلاح فى تصريحات لـ قناة "تايم سبورت" مع الإعلامى سيف زاهر :" اتمنى من كل الناس اختيار مدربين وطنيين لأن الأجنبى بيطلب مبالغ كبيرة وعندما يفشل يرحل ولا يهمه أحد".
وتحدث صلاح عن عودة الدورى المصرى قائلا :" المباريات المتبقية صعبة والأعلى تركيزا وهدوءا هو الذى سيحسم الأمور".
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