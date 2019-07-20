شكرا لقرائتكم منتخب شباب اليد يهزم كوريا الجنوبية بنتيجة 38 /36 بمونديال أسبانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز منتخب شباب كرة اليد، بقيادة مديره الفنى طارق محروس، على نظيره كوريا الجنوبية بنتيجة 38 /36 فى إطار خامس أيام كأس العالم المقام فى إسبانيا ضمن منافسات المجموعة الثانية.

ونجح منتخب مصر فى الفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال صباح الثلاثاء 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثان لقاءاته الأربعاء بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات أول أمس الخميس قبل أن يهزم السويد 32 /22 أمس الجمعة.

Advertisements

ومن المقرر يختتم منتخب شباب اليد الدور الأول الاثنين أمام فرنسا.

ويسعى الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة طارق محروس فى تحقيق نتيجة إيجابية فى هذه البطولة التى تعد من أبرز إعدادات الفراعنة لبطولة كأس العالم 2021 التى ستستضيفها مصر من أجل تدعيم الصفوف بعناصر شابة قوية .

وتضم قائمة منتخب شباب اليد كلا من اللاعبين عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد، وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع، وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى، وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد.