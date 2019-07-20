شكرا لقرائتكم نادر شوقى: حسام غالى فى الجونة مدير كرة وليس له شأن بالأمور الفنية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال نادر شوقى مسئول شركة الكرة بنادى الجونة إن حسام غالى دوره مدير للكرة للفريق وليس له شأن بالأمور الفنية.
أضاف شوفى تصريحات لـ قناة " تايم سبورت" إن فريق الجونة من المتوقع أن يخوض مواجهة الزمالك غدا فى الدورى بدكة البدلاء لرغبة المدير الفنى فى الوقوف على مستواهم.
ويواجه الزمالك نظيره الجونة غدا الأحد ضمن مؤجلات الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.
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