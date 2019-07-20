شكرا لقرائتكم الزمالك يجمد ملف رحيل طارق حامد .. اعرف السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو نادي الزمالك، تجميد ملف رحيل طارق حامد لاعب وسط الفريق، خلال الوقت الحالى، بعدما أصبح مطلوبا لدى العديد من الأندية الخليجية خلال الميركاتو الصيفى الحالى.

طارق حامد

وطلب نادي اتحاد جدة السعودى، الحصول على خدمات طارق حامد، خلال التنقلات الصيفية الحالية، لتألقه الملفت مع الزمالك طوال المواسم الأخيرة، وكذلك ظهوره بمستوى مميز مع المنتخب الوطنى بمختلف البطولات وآخرها كأس أمم أفريقيا 2019 التى انتهت منذ ساعات قليلة ونال لاعب الوسط إشادة واسعة رغم خروج الفراعنة من البطولة بدور الـ16 أمام جنوب أفريقيا.

طارق حامد

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ويرفض مسئولو الزمالك، الحديث فى ملف رحيل طارق حامد نهائيا خلال الوقت الراهن وتقرر تأجيل حسم الأمر لحين الانتهاء من مباريات الموسم الحالى حيث يتبقى للأبيض 3 مباريات قبل إسدال الستار على البطولة بمواجهة الجونة والإسماعيلى والأهلي لتحديد بطل الدرع بالموسم الحالى.

طارق حامد

وشهدت الأيام الماضية، حصول نادي الزمالك، بشكل رسمى على توقيع لاعب وسط جديد ليكون بديلا لطارق حامد، بالحصول على توقيع نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط بيراميدز، وسيتم الإعلان رسميا عن الصفقة بعد توصل الناديين "الزمالك وبيراميدز"، لاتفاق نهائى بخصوص بنود الصفقة، حيث سيتم عقد جلسة تفاوضية بين الناديين خلال ساعات.