شكرا لقرائتكم الخطيب ينعى التوأم فى وفاة الشقيق الأكبر لهم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نعى محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي حسام وإبراهيم حسن لاعب الاهلي والزمالك منتخب مصر الأسبق في وفاة المغفور له بإذن الله شقيقهما. Advertisements كان شقيق حسام وإبراهيم حسن قد توفي مساء الخميس وتم تشييع الجثمان من أمس ويُقام العزاء حالياً في حلوان مسقط رأس التوءم حسام إبراهيم حسن. وحرص التوأم حسام وابراهيم حسن لاعبى الاهلى والزمالك ومنتخب مصر السابق والمدير الفنى ومدير الكرة لفريق سموحة السكندرى فى اخذ واجب العزاء فى شقيقهم الاكبر محمد حسن بمسقط راسهم فى منطقة حلوان.

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