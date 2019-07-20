شكرا لقرائتكم منتخب الشاطئية يخسر أمام عمان 5/4... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

منتخب مصر للكرة الشاطئية أمام منتخب عمان بنتيجة 5 /4 ، في المباراة النهائية للدورة الدولية لكرة القدم الشاطئية بالمملكة العربية جدة - عمرو شويل خسرللكرة الشاطئية أمام منتخب عمان بنتيجة 5 /4 ، في المباراة النهائية للدورة الدولية لكرة القدم الشاطئية بالمملكة العربية السعودية كان المنتخب المصرى الأفضل فى مباراة اليوم أمام عمان، إلا أن عمان نجحت فى خطف الفوز لتتوج بطلا للدورة. كان منتخب مصر فاز على الصين والسعودية، قبل أن يخسر النهائى اليوم أمام عمان لتحصد مصر المركز الثانى فى الدورة.

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