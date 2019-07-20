شكرا لقرائتكم اتحاد السلة يقر بقانونية تعاقد الأهلى مع أحمد إسماعيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أقر اتحاد السلة برئاسة مجدى أبو فريخة، أحقية النادى الأهلى فى أحمد اسماعيل لاعب الزمالك السابق وذلك بناء على قرار لجنة شئون اللاعبين.

يعد أحمد إسماعيل سببا للأزمة والصراع الأخير بين الأهلى والزمالك خاصة وأن اللاعب كان فى صفوف الفريق الأبيض لمدة 5 مواسم، ثم غادر إلى اللعب فى دورى الجامعات الأمريكية وعاد إلى مصر مرة أخرى لكن للنادى الأهلى.

ونشر اتحاد السلة بيانا على موقعه بأن الاعب حر ويحق له الانتقال إلى أ ى نادى

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وجاء فى نص البيان إنه بناء على طلب نادى الزمالك فى أحقيته فى قيد اللاعب أحمد إسماعيل، تم عرض الأمر على لجنة شئون اللاعبين وبعد بحث الأوراق من قبل اللجنة انتهت اللجنة إلى أن اللاعب حر ويمكنه الانتقال إلى اى نادى داخل أو خارج مصر.

كان النادى الأهلى تعاقد مع أحمد إسماعيل لاعب الزمالك السابق و المحترف بدورى الجامعات الأمريكية ، فتقدم الزمالك بشكوى لاتحاد اللعبة لإثبات أحقيته فى رعاية اللاعب، وقرر مسئولو الاتحاد تحويل الأزمة إلى لجنة شئون اللاعبين.