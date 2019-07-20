شكرا لقرائتكم دجلة يؤجل عودة اللاعبين للتدريبات الجماعية .. اعرف السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجل الجهاز الفنى لفريق وادى دجلة بقيادة اليونانى تاكيس جونيس، موعد العودة للتدريبات الجماعية، استعدادًا للموسم الكروى الجديد، وذللك عقب انتهاء فترة الإجازة التى حصل عليها الفريق.

وكان من المقرر أن يعود الفريق الدجلاوى للتدريبات الجماعية مساء اليوم، السبت، إلا أن الجهاز الفنى قرر تأجيله ليوم الخميس المقبل، نظرًا لرغبة الخواجة اليونانى فى انطلاق فترة الاعداد قبل شهرين من بداية الموسم الكروى الجديد.

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المدير الفنى لوادى دجلة كان قدم للاعبيه برنامجًا غذائيًا وبدنيًا من أجل تنفيذه فى المنزل، خلال فترة الراحة التى حصلوا عليها، حتى لا يتعرضوا لزيادة الوزن أو هبوط فى مستوى اللياقة البدنية.

كان تاكيس جونيس طلب من إدارة النادى انطلاق فترة الاعداد قبل شهرين من بداية الموسم الكروى الجديد، ليتم تحديد موعد إنطلاق فترة الإعداد عقب انتهاء بطولة أمم أفريقيا المقرر لها الجمعة المقبل.