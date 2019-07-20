شكرا لقرائتكم ثنائى النجوم ينتقل إلى سموحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق مجلس إدارة نادي النجوم لكرة القدم برئاسة محمد الطويلة في انتقال نجمي الفريق الأول بالنادي إسلام محمد الشهير بـ"الفار" ومحمود عبد الحليم الشهير بـ"حليمو" إلى نادى سموحة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ووقع حليمو على عقود انتقاله لسموحة لمدة أربعة مواسم، بينما انتقل الفار على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط بنية البيع للنادى السكندرى بنهاية الموسم القادم لمدة أربعة مواسم أيضاً. وتضمن عقد انتقال اللاعبان حليمو والفار إلى نادي سموحة نسبة الشراكة في كل لاعب 50 % لنادي النجوم من قيمة إعادة بيع أى منهما لأى نادى أخر، كما تضمن العقد نفس النسبة لأي مميزات آخرى يتضمنها عقد الانتقال.

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