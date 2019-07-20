شكرا لقرائتكم إيهاب جلال يقرر ضم ثنائى الشاب لمعسكر المصرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر ايهاب جلال المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري ضم الثنائي الشاب أحمد يوسف مدافع فريق تحت 19 عام “الفئة العمرية مواليد 2000” ، وزياد فرج لاعب خط وسط فريق تحت 17 عام “الفئة العمرية مواليد 2002” لصفوف المعسكر التدريبي المغلق للفريق والمقام حالياً ببرج العرب وشارك الثنائي في المباراة الودية التي خاضها الفريق مساء اليوم أمام المصانع الحربية والتي انتهت بفوز المصري بأحد عشر هدفاً مقابل لاشئ كان نصيب زياد فرج منهم هدفين ، ليخرج الجهاز الفني للفريق عقب المباراة مشيداً بالثنائي ومعهم زملائهم من الناشئين الذين خاضوا المباراة.

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