شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ فى عزاء شقيقة سمير عدلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص عدد كبير من نجوم الكرة المصرية على حضور عزاء شقيقة سمير عدلي المدير الإدارى ومدير إدارة العلاقات العامة بالنادى الأهلي المقام حالياً بدار مناسبات مسجد آل رشدان بمدينة نصر. وحضر كلاً من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى بجانب فتحي مبروك وإكرامي الشحات والإعلامي أحمد شوبير وطارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلى وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى. كانت الراحلة منى عدلى شقيقة سمير عدلى وزوجة الموسيقار محمد أمين قد توفيت أمس ويُقام العزاء حالياً بمسجد آل رشدان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سيد عبد الحفيظ فى عزاء شقيقة سمير عدلى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.