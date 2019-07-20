شكرا لقرائتكم عمان تفوز ببطولة نيوم الدولية لكرة القدم الشاطئية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز المنتخب العماني على نظيره المصري 5 - 4، في نهائي بطولة نيوم الدولي لكرة القدم الشاطئية والتي بدأت يوم الأربعاء الماضي. ونجح العمانيون في حسم المباراة والتتويج باللقب في الأوقات الإضافية من المباراة، ليفوزوا بالكأس والميداليات الذهبية، فيما نال المصريون وصافة البطولة. وكان المنتخب الإماراتي قد فاز بالمرتبة الثالثة بعد تغلبه على نظيره السعودي بركلات الترجيح في وقت سابق.

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