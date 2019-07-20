شكرا لقرائتكم الجماهير الجزائرية تستقبل بطل إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استقبلت بعثة المنتخب الجزائري لكرة القدم استقبال الأبطال فور وصولها إلى الجزائر، يوم السبت، بعد تتويج المنتخب بلقب بطولة كأس أمم إفريقيا عقب فوزه على السنغال 1 - صفر يوم الجمعة في المباراة النهائية.

وتوافد آلاف المشجعين على مطار هواري لاستقبال "محاربي الصحراء "، وتجمع آلاف المشجعين خارج المطار، يوم السبت، لتحية الجماهير. وأظهرت لقطات التلفزيون قائد الفريق رياض محرز يرفع الكأس أثناء نزوله من الطائرة التي أقلت البعثة من القاهرة.

وبعد ذلك استقلت بعثة الفريق حافلة وردوا التحية للجماهير التي اصطفت على جانبي الطريق من المطار إلى المدينة. وتجمعت آلاف الجماهير في الميادين الرئيسية للمدينة، وهم يلوحون بأعلام الجزائر ويهتفون للفريق احتفالا بالتتويج. يذكر أن هذا اللقب هو الثاني للمنتخب الجزائري، حيث سبق له التتويج باللقب في 1990.