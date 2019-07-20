شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم السبت 20 / 7 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخبار النادى الاهلى اليوم السبت 20 / 7 / 2019 شهدت العديد من الاخبار والاحداث الهامة التى نرصها في التقرير التالي:

صور.. الخطيب ومبروك وقنديل فى عزاء شقيقة سمير عدلي

حرص عدد كبير من نجوم الكرة المصرية على حضور عزاء شقيقة سمير عدلي المدير الإدارى ومدير إدارة العلاقات العامة بالنادى الأهلي المقام حالياً بدار مناسبات مسجد آل رشدان بمدينة نصر.

الأهلى يوقع بروتوكول تعاون مع اليونيسيف فى مؤتمر صحفى الاثنين

يعقد النادى الأهلى مؤتمرا صحفيا فى الحادية عشرة صباح بعد غد، الاثنين، لتوقيع بروتوكول تعاون مع منظمة اليونيسف، بمقر النادى بالجزيرة، فى حضور محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعى وبرونو مايس ممثل اليونيسيف فى مصر وأعضاء مجلس الإدارة بمناسبة مرور ثلاثين عاما على توقيع اتفاقية حقوق الطفل . الأهلي يختبر "ضامة" محمود وحيد قبل مران الغد

يخضع محمود وحيد، الظهير الأيسر للأهلي، لاختبار طبى قبل مران الفريق غداً، الأحد، بعدما غاب عن ودية الفريق التي أقيمت أمس أمام البلاستيك واكتفى بتنفيذ برنامج تأهيلي داخل ملعب التتش بعد أن اشتكى من إجهاد فى العضلة الضامة.

الأهلى يكشف موعد مشاركة محمد محمود فى التدريبات الجماعية

يخضع محمد محمود لاعب الأهلى لبرنامج تأهيلى فى ملعب التتش؛ تمهيدا لعودته للمشاركة فى المران الجماعى بعد خضوعه لجراحة الرباط الصليبى فى ألمانيا.

وأكد الجهاز الفنى أن حالة محمد محمود مطمئنة إلى حد كبير، وهو فى تحسن مستمر وسيكون جاهزا للمشاركة فى المران الجماعى عقب الانتهاء من البرنامج التأهيلى الذى بدأه أمس فى ملعب التتش.

Advertisements

ووفقا للتقدير المبدئى يحتاج اللاعب لفترة تأهيل تتراوح ما بين شهر إلى شهر ونصف قبل الانتظام فى المران الجماعى وتجهيزه للمرحلة المقبلة.

لاسارتى: الإرهاق وراء إراحة هؤلاء اللاعبين من ودية البلاستيك

أكد الجهاز الفنى للأهلى بقيادة مارتن لاسارتى أن هناك مجموعة من اللاعبين حصلوا على راحة من ودية البلاستيك التى أقيمت أمس على ملعب التتش وانتهت بفوز الأهلى برباعية نظيفة، مشيراً إلى أن هؤلاء اللاعبين اكتفوا بالمشاركة فى تدريبات داخل الجيم، تحت إشراف أليخاندرو مخطط الأحمال، وذلك ضمن البرنامج الذى تم إعداده لتجنب إرهاقهم.

الأهلي يضع برنامجا تأهيليا خاصا لتجهيز «ديانج»

يخضع المالى أليو ديانج، لاعب الأهلى، لبرنامج تأهيلى فى ملعب التتش أعده الجهاز الفنى وأليخاندرو مخطط الأحمال، لتجهيز اللاعب للمشاركة فى المران الجماعي. وأدى ديانج تدريبات تأهيلية صباح اليوم، السبت، على ملعب التتش تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائى التأهيل بالنادى، تضمنت جانبا بدنيا، بالإضافة إلى تدريبات بالكرة، بهدف تجهيز اللاعب للمشاركة فى المران الجماعى بعد اجتيازه للكشف الطبى الذى خضع له عقب وصوله للقاهرة . وتعاقد الأهلى مع ديانج لمدة 5 سنوات تبدأ من الموسم المقبل بعد المفاوضات التى جرت بين أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادى ومسئولى مولوديه الجزائر والتوصل لاتفاق نهائى بانتقال اللاعب للأهلي.

الأهلي يتحدث عن مستوى حراس المرمى قبل مواجهة المقاولون العرب