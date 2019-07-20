شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلى.. عودة أحمد أيمن وتألق محمد فوزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل الفريق الأول بالنادى الاسماعيلى تدريباته اليومية إستعدادا لمباراة الزمالك فى ختام لقاءات الدورى العام والتى ستلعب الاربعاء القادم، حيث أدى الفريق وحدات تدريبية قوية تحت قيادة الجهاز الفنى بقيادة محمود جابر.

ركز الجهاز الفنى على كيفية التحول السريع من الحالة الدفاعية الى الحالة الهجومية وعدم فقدان الكرة بسهولة بجانب التسديد من خارج منطقة الجزاء واستغلال أنصاف الفرص .

كما خاض حراس مرمى الدراويش تدريبات حماسية تحت قيادة مدربهم سعفان الصغير وشهد مران الحراس تألق للحارس محمد فوزى والذى تألق الفترة الماضية واكتسب ثقة الجهاز الفنى والجماهير .

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في سياق آخر ، عاد لاعب الدراويش الصاعد أحمد أيمن الى تدريب الفريق الجماعى مساء اليوم عقب تأديته للتدريبات الاستشفائية فى الايام السابقة تحت قيادة الجهاز الطبى.

حيث أصيب جوكر الدراويش بكدمة قوية فى لقاء المقاولون العرب الودى استبدل على أثرها ولم يستطيع إستكمال المباراة.

أجرى اللاعب إختبار طبى فى تدريبات الفريق اليوم أثبتت سلامته وإكتمال شفائه وقدرته على المشاركة فى لقاء الأربعاء أمام الزمالك فى ختام مباريات الدورى العام الممتاز .