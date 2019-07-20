حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 20 / 7 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 20 / 7 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، غياب رمضان صبحى عن مران الأهلى ، وديسابر يمنح عبدالله السعيد وأحمد الشناوى راحة إضافية من تدريبات بيراميدز حسام وابراهيم يستقبلون واجب العزاء فى شقيقهم الأكبر انضمام جابر ودونجا ومنصور لمران بيراميدز والظهور الأول لأحمد على رمضان صبحي يغيب عن مران الأهلي وإصابة بسيطة للشيخ ديسابر يمنح السعيد والشناوي 3 أيام راحة إضافية في بيراميدز Advertisements مران الأهلى.. جلسة بين لاسارتى والسولية.. وتدريب استشفائى لـ7 لاعبين خالد جلال يخفى ملامح تشكيل الزمالك فى أخر مران قبل مواجهة الجونة الإتحاد السكندرى ينهى التعاقد مع تونى سيلفا بالتراضى

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