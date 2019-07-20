الأهلي ينعي حسام وإبراهيم حسن في وفاة شقيقهما

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي حسام وإبراهيم حسن لاعب الاهلي والزمالك منتخب مصر الأسبق في وفاة المغفور له بإذن الله شقيقهما. كان شقيق حسام وإبراهيم حسن قد توفي مساء الخميس وتم تشييع الجثمان من أمس ويُقام العزاء حالياً في حلوان مسقط رأس التوءم حسام إبراهيم حسن. Advertisements وحرص التوأم حسام وابراهيم حسن لاعبى الاهلى والزمالك ومنتخب مصر السابق والمدير الفنى ومدير الكرة لفريق سموحة السكندرى فى اخذ واجب العزاء فى شقيقهم الاكبر محمد حسن بمسقط راسهم فى منطقة حلوان.

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