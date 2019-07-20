شكرا لقرائتكم خبر عن نيجيرى وغينى يخضعان للاختبار فى بنى سويف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع لاعبان أفريقيان أحدهما من نيجيريا وأخر من غينيا للتدريب مع فريق بنى سويف الذى بدأ فترة الإعداد اليوم بقرية الأسيوطى .
ويقود بنى سويف حسن موسى كمدير فنى ، ويسعى لبناء فريق قوى للمنافسة على الصعود ضمن المجموعة الأولى " الصعيد " الذى ستشهد منافسة حامية الوطيس بين أكثر من نادى قام بتدعيم صفوفه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية .
يذكر ان بنى سويف كان قريبا من الصعود فى الموسم الماضى إلا أن أسوان خطف تذكرة الصعود فى الأسابيع الأخيرة .
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