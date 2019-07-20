شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة .. الإسماعيلى يطلب "بلدوزر" الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب نادي الإسماعيلى، الحصول على خدمات مهاجم الزمالك، عقب انتهاء إعارته لصفوف نادي طلائع الجيش، بنهاية الموسم الحالى. وأبدى مسئولو الدراويش رغبة فى التعاقد مع مهاجم الزمالك الشاب الملقب بالبلدوزر الجديد، لقدراته التهديفية الرائعة وتقديمه مستويات مميزة مع طلائع الجيش خلال فترة الإعارة. وتشهد الفترة الحالية، مفاوضات مكثفة بين مسئولو الزمالك والإسماعيلى لحسم صفقة انتقال محمد عواد حارس مرمى الدراويش لصفوف القلعة البيضاء، بالموسم الكروى الجديد، وأوشكت الصفقة على الحسم بشكل رسمى بعد وصول المفاوضات بين الناديين لمراحل متقدمة. Advertisements لمعرفة مهاجم الزمالك الذى طلب الإسماعيلى التعاقد معه اضغط هنا

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