شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يستعجل الأهلي لضم المهاجم الشاب.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى مسئولو نادي سموحة اتصالات مع نظراؤهم في الاهلي لاستعجال الرد في انتقال أحمد ريان مهاجم القلعة الحمراء للفريق السكندري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويرغب سموحة في ضم أحمد ريان وأرسل عرضاً رسمياً للأهلي لشراء اللاعب سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

وتلقي مهاجم الاهلي الشاب عدة عروض محلية خلال الأيام الماضية تمهيداً للانتقال لإحداها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وانتقل ريان من الأهلى للجونة فى يناير الماضى وقدم عروضا جيدة مع الفريق الساحلى، حيث سجل ستة أهداف رغم غيابه عن بعض المباريات للإصابة وساهم مع باقى زملائه فى بقاء الجونة بالدورى الممتاز.

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وتلقى مهاجم الأهلى الشاب عروضاً من عدة أندية محلية خلال الأيام الماضية أبرزها من بيراميدز، المقاولون العرب، سموحة، الإنتاج الحربى وطلائع الجيش بجانب رغبة الجونة فى تمديد إعارته لموسم أخر.

ولم يحسم مهاجم الأهلى الشاب رغبته من هذه العروض خاصة وأن مستقبله فى يد الأهلى فيما ستُحدد الأيام المقبلة مصير أحمد ريان.