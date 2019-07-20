شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشاطئية يخسر أمام عمان ويتوج بلقب "وصيف" دورة نيوم الودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر منتخب مصر للكرة الشاطئية أمام منتخب عمان بنتيجة 5 /4 ، في المباراة النهائية للدورة الدولية لكرة القدم الشاطئية بالمملكة العربية السعودية. Advertisements كان المنتخب المصرى الأفضل فى مباراة اليوم أمام عمان، إلا أن المنافس نجح فى خطف الفوز ليتوج بطلا للدورة. كان منتخب مصر فاز على الصين والسعودية، قبل أن يخسر النهائى اليوم أمام عمان لتحصد مصر المركز الثانى فى الدورة.

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