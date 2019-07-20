شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الخطيب ومبروك وقنديل فى عزاء شقيقة سمير عدلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد كبير من نجوم الكرة المصرية على حضور عزاء شقيقة سمير عدلي المدير الإدارى ومدير إدارة العلاقات العامة بالنادى الأهلي المقام حالياً بدار مناسبات مسجد آل رشدان بمدينة نصر. وحضر كلاً من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى بجانب فتحي مبروك وإكرامي الشحات والإعلامي أحمد شوبير وطارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلى. Advertisements كانت الراحلة منى عدلى شقيقة سمير عدلى وزوجة الموسيقار محمد أمين قد توفيت أمس ويُقام العزاء حالياً بمسجد آل رشدان.

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