شكرا لقرائتكم خبر عن النجوم يوافق على بيع حليمو وإعارة الفار لسموحة بشراكة 50% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس إدارة نادي النجوم لكرة القدم برئاسة محمد الطويلة في انتقال نجمي الفريق الأول بالنادي إسلام محمد الشهير بـ"الفار" ومحمود عبد الحليم الشهير بـ"حليمو" إلى نادى سموحة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ووقع حليمو على عقود انتقاله لسموحة لمدة أربعة مواسم، بينما انتقل الفار على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط بنية البيع للنادى السكندرى بنهاية الموسم القادم لمدة أربعة مواسم أيضاً. Advertisements وتضمن عقد انتقال اللاعبان حليمو والفار إلى نادي سموحة نسبة الشراكة في كل لاعب 50 % لنادي النجوم من قيمة إعادة بيع أى منهما لأى نادى أخر، كما تضمن العقد نفس النسبة لأي مميزات آخرى يتضمنها عقد الانتقال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النجوم يوافق على بيع حليمو وإعارة الفار لسموحة بشراكة 50% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.