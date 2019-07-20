مصر تواصل انتصاراتها بالفوز على كوريا بمونديال لليد للشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: محمد علام

واصل شباب مصر لكرة اليد انتصاراتهم ببطولة العالم تحت 21 سنة المقامة حاليا في أسبانيا بتحقيق الفوز الرابع له في المجموعة على منتخب كوريا الجنوبية.

وتغلب منتخب مصر للشباب على نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة 38-36، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية بالبطولة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الفراعنة بنتيجة 19-18، وواصل لاعبي مصر تفوقهم وحسموا الشوط الثاني الذي شهد إثارة في أحداثه الأخيرة، وتقليل الفارق من قبل شباب كوريا، لكن المنتخب المصري حسمه لصالحه بنتيجة 19-18.

ويعد حسن وليد من أكثر لاعبي مصر تسجيلا في المباراة، حيث سجل 9 أهداف.

وياتي خلفه حازم ممدوح الذي سجل 8 أهداف.

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وفي نفس المجموعة، حققت نيجيريا إنتصارها الأولى بالبطولة بعد تغلبها على أستراليا بنتيجة 35-21.

وبهذه النتائج يتصدر منتخب مصر المجموعة الثانية بصفة مؤقتة برصيد 8 نقاط، في إنتظار نتيجة مباراة فرنسا والسويد، التي ستقام في التاسعة مساء اليوم، وينتظر المنتخب المصري هدية من المنتخب السويدي بفوز على نظيره الفرنسي قبل مواجهتهما معا الإثنيين المقبل في ختام مباريات الدور الأول لمنافسات المجموعة.

وتحتل فرنسا المركز الثاني برصيد 6 نقاط قبل مواجهتها مع السويد صاحبة المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

بينما توقف رصيد منتخب كوريا الجنوبية عند نقطتين في المركز الرابع متفوقة على نيجيريا التي تحتل المركز الخامس، برصيد نقطتين، بفارق الأهداف.

وضمن شباب الفراعنة تأهلهم للدور الـ16 من البطولة، بعد تغلبهم أمس على السويد.

وضمن شباب الفراعنة إحتلال المركز الأول أو الثاني في المجموعة الثانية وذلك سيتحدد بناء على نتيجة مباراتهم مع فرنسا في الجولة الأخيرة، والتي ستقام يوم الإثنيين المقبل، وسيلتقي المتأهل من مجموعة مصر، مع المتأهل من المجموعة الأولى التي تضم كل من أسبانيا وسلوفينيا وصربيا وتونس واليابان وأمريكا.