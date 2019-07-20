رغم خسارة أمم أفريقيا على يد الجزائر.. استقبال اسطورى لمنتخب السنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

استقبلت الجماهير السنغالية، مساء اليوم السبت، بعثة المنتخب السنغالي، العائدة من القاهرة، بعد خسارة لقب كأس الأمم الأفريقية 2019 لصالح الجزائر.

وكان منتخب السنغال خسر لقب كأس الأمم الأفريقية على يد الجزائر، إثر الهزيمة في المباراة النهائية بنتيجة هدف دون رد، سجله اللاعب بغداد بونجاح، في لقاء أقيم مساء الجمعة على ملعب القاهرة.

Advertisements

الجماهير السنغالية خرجت للشوارع في مشهد رائع لاستقبال حافلة المنتخب، بأعداد تقدر بالمئات جابت الحافلة الخاصة بالفريق خلالها الميادين والشوارع.

وويملك المنتخب السنغالي، بقيادة ساديو ماني الفائز بدوري أبطال أوروبا مع ليفربول الإنجليزي، جيلا ذهبيا وكانوا يعتقدون أن بإمكانهم الحصول على أول ألقابهم في البطولة القارية. ولكن لم يكن ماني هو اللاعب الحاسم في اللقاء، ولكن جاء الحسم من ساني خلال تدخل لم يكن محظوظا فيه.