محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
استقبلت الجماهير السنغالية، مساء اليوم السبت، بعثة المنتخب السنغالي، العائدة من القاهرة، بعد خسارة لقب كأس الأمم الأفريقية 2019 لصالح الجزائر.
وكان منتخب السنغال خسر لقب كأس الأمم الأفريقية على يد الجزائر، إثر الهزيمة في المباراة النهائية بنتيجة هدف دون رد، سجله اللاعب بغداد بونجاح، في لقاء أقيم مساء الجمعة على ملعب القاهرة.
الجماهير السنغالية خرجت للشوارع في مشهد رائع لاستقبال حافلة المنتخب، بأعداد تقدر بالمئات جابت الحافلة الخاصة بالفريق خلالها الميادين والشوارع.
وويملك المنتخب السنغالي، بقيادة ساديو ماني الفائز بدوري أبطال أوروبا مع ليفربول الإنجليزي، جيلا ذهبيا وكانوا يعتقدون أن بإمكانهم الحصول على أول ألقابهم في البطولة القارية. ولكن لم يكن ماني هو اللاعب الحاسم في اللقاء، ولكن جاء الحسم من ساني خلال تدخل لم يكن محظوظا فيه.
كانت هذه تفاصيل خبر رغم خسارة أمم أفريقيا على يد الجزائر.. استقبال اسطورى لمنتخب السنغال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.