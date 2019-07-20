مدرب بايرن ميونخ يكشف حقيقة اهتمامه بغاريث بيل

نفى مدرب بايرن ميونخ، الكرواتي نيكو كوفاتش أن يكون مهاجم ريال مدريد، الويلزي غاريث بيل، ضمن حساباته للموسم المقبل.
وحين تلقى سؤالاً في هذا الصدد خلال مؤتمر صحافي قدمه اليوم السبت عشية مواجهة ريال مدريد على ملعب إن آر جي ستاديوم بمدينة هيوستن الأمريكية ضمن منافسات كأس الأبطال الدولية الودية، جاء رد كوفاتش بالنفي.
وقال المدرب: “أعتقد أنه لاعب جيد كما هو الحال بالنسبة للاعبين آخرين يعجبونني.. يبدو أنه يمكن أن يلعب في مكان آخر، أين بالضبط لا أعلم.. لا أعرف بماذا يفكر.. سنرى ماذا سيحدث”.
وعن مباراة غد، أكد مدرب البايرن أنه يأخذ مواجهة الريال بشكل جدي للغاية.
من جانبه، صرح لاعب الفريق البافاري تياغو ألكانترا الذي حضر المؤتمر الصحافي مع كوفاتش بأن مواجهة “الملكي” خلال فترة الإعداد للموسم الجديد هي أفضل وسيلة لمعرفة وضع الفريق.
وقال اللاعب الإسباني: “هذا النوع من المباريات يساعد الفرق لمعرفة وضعها وهو أمر مفيد للغاية، ولتحقيق ذلك لا يوجد خصم أفضل من ريال مدريد”.
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